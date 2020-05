Il Palermo è alla ricerca di un allenatore che possa sostituire Rosario Pergolizzi, il tecnico ormai non fa più parte del progetto. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Serie B, visto che ci sono 10 allenatori in scadenza di contratto. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Tra questi c’è Alfredo Aglietti che guida il Chievo, se dovesse centrare la promozione potrebbe però essere riconfermato sulla panchina dei clivensi. Anche Giampiero Ventura e Pasquale Marino sentono aria di riconferma, rispettivamente tecnici di Salernitana e Empoli. Più in bilico Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, lui vorrebbe rimanere a Cremona per cercare di disputare l’anno prossimo un campionato di vertice. A Pescara sarà determinante il finale di stagione per Nicola Legrottaglie, che gode comunque della fiducia del presidente Sebastiani. Alti e bassi per Serse Cosmi a Perugia, mentre alto mare per Filippini a Livorno e Castori a Trapani che cercheranno in tutti i modi di evitare la retrocessione in Lega Pro.