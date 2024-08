Gazzetta dello Sport: “Serie B, gli ex Palermo accendono il mercato. Tutte le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Cinque colpi (ma potrebbero essere di più) per i cinque giorni che mancano all’inizio del nuovo campionato, in calendario venerdì prossimo con l’anticipo Brescia-Palermo. Marco Nasti è il primo della lista: il pressing della Cremonese sull’attaccante del Milan continua, i primi giorni della prossima settimana potrebbero portare novità, anche se restano da definire i termini esatti dell’operazione. I rossoneri potrebbero riservarsi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Per il quale, comunque, l’opzione Cremonese sarebbe giudicata ideale per consentire al giocatore, appena ventenne, di completare la sua maturazione.

Un’altra operazione calda riguarda Vazquez, obiettivo del Cesena. Il centrocampista argentino della Cremonese, al di là dell’ipotesi di fare rientro in patria, ha attirato l’attenzione del club romagnolo, a cui sarebbe utile la sua esperienza. C’è poi Falletti, altro nome caldissimo. Alternativa Falletti o Buonaiuto? Il Bari è interessato a entrambi i trequartisti, che sarebbero in uscita dalla Cremonese. Uno dei due potrebbe approdare presto alla corte di Moreno Longo. Per Falletti, tuttavia, ci sono un paio di ostacoli da superare: il costo oneroso dell’operazione e la concorrenza del Catanzaro, dell’ex Polito. Più agevole appare la trattativa per Buonaiuto, il cui contratto scade il prossimo giugno. Ma c’è un terzo uomo ancor più intrigante: il barese Partipilo del Parma, un sogno ancora insistente.

Un’altra delle grandi del prossimo campionato, la Sampdoria, dopo la rivoluzione estiva che ha portato finora tredici volti nuovi, sta valutando di prendere anche Haas dall’Empoli per rinforzare la mediana. Lo svizzero, rientrato in Toscana dopo la stagione in prestito al Lucerna, è seguito da tempo dai blucerchiati. Sul piatto potrebbero entrare anche Bereszynski e Borini, che piacciono ai toscani. Anche la Salernitana sta lavorando sotto traccia per piazzare un colpo importante, prelevando Verde dallo Spezia per dare lustro all’attacco. Un progetto ambizioso, ormai in dirittura d’arrivo. La formula prevede un prestito con diritto di riscatto a un milione. L’ufficializzazione potrebbe avvenire a inizio settimana. Nell’ambito dell’operazione che porterà Dia alla Lazio (prestito con obbligo di riscatto a undici milioni) arriverà il giovane attaccante paraguaiano Diego Gonzalez. Per l’attacco è definito invece il passaggio dal Verona del laterale olandese Braaf, ex Fortuna Sittard.

Attivissimo anche il Pisa, che ieri ha di fatto piazzato due colpi: l’attaccante Lind e il centrocampista Hojholt, dopo che era sfumata l’ipotesi Lapadula, uno dei profili più richiesti in B, ma con il quale la trattativa si era interrotta per il mancato accordo sulla durata del contratto. Il giocatore avrebbe gradito un impegno triennale, il club era disponibile a un biennale. Così il Pisa ha risposto piazzando un doppio acquisto. Lind, danese, arriva dal Silkeborg ed è la nuova punta della squadra di Filippo Inzaghi. Firmerà un contratto quadriennale. Hojholt, anche lui danese, centrocampista, arriva dall’Aalborg. Sempre a Pisa è atteso l’arrivo di Léris dallo Stoke City. C’è un accordo di massima tra i club e il giocatore, che dovrebbe tornare in Italia in prestito.

Radu resta vicino al Sassuolo, anche se nelle ultime ore è tornata di attualità la possibilità del suo passaggio alla Sampdoria (dove era stata tentata anche la carta del ritorno di Stankovic). A Genova, ad oggi, il ruolo è già coperto da Ghidotti e Vismara, oltre all’esperto Ravaglia. La Reggiana, dopo avere ripreso dal Genoa Portanova, stavolta a titolo definitivo, è interessata anche a Jagiello, rientrato al Genoa dopo avere disputato l’ultimo campionato nello Spezia.

La Juve Stabia è vicina a Davide Diaw, di nuovo in uscita dal Monza. Le parti stanno trattando. La Carrarese sta valutando l’opzione Shpendi, nell’ultima stagione in prestito a Empoli dal Cesena, ma dai primi segnali l’affare sembra in salita.