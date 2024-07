Gazzetta dello Sport: “Serie B, ancora niente tv. Primi 4 turni alle 20.30. Il 16 avvio con il botto: c’è Brescia-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sugli anticipi e posticipi di serie B attraverso un articolo di Nicola Binda.

La Serie B si prepara ad un mese di agosto intenso con le prime quattro giornate di campionato che si disputeranno tra il Ferragosto e il 1 settembre, come confermato dal calendario ufficiale. La Lega B ha deciso la scansione delle partite, stabilendo che l’open day sarà Brescia-Palermo, in programma venerdì 16 agosto. Le partite si giocheranno principalmente alle 20:30, tranne due eccezioni: Südtirol-Salernitana alle 19:30 nella seconda giornata e Sampdoria-Bari alle 18 nella quarta giornata.

Serie B, anticipi e posticipi dalla 1^ alla 4^ giornata: Palermo-Cosenza in posticipo

Dopo la sosta per le nazionali, gli orari delle partite pomeridiane saranno determinati, con la possibilità di tornare alle 14 del sabato, ma molto dipenderà dalla vendita dei diritti televisivi, che al momento lascia le società con circa 3 milioni di euro in meno ciascuna.

Prima giornata: Brescia-Palermo come partita inaugurale, con quattro gare al sabato e cinque alla domenica.

Seconda giornata: Modena-Bari al venerdì, sette partite al sabato e due alla domenica.

Terza giornata: turno infrasettimanale con sette partite al martedì e tre al mercoledì.

Quarta giornata: cinque partite al sabato e altrettante alla domenica.

Alcuni stadi sono in fase di ristrutturazione, come quello del Palermo che giocherà le prime tre partite in trasferta, e la Carrarese che giocherà le prime partite in trasferta fino alla conclusione dei lavori nel proprio impianto. Anche il Cittadella e la Juve Stabia hanno dovuto organizzarsi per gestire le partite durante i lavori. Questa organizzazione garantisce un avvio di campionato avvincente sia per chi andrà allo stadio sia per chi seguirà le partite da casa.