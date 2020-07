L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla querelle Sky-Serie A. L’assemblea dei club sceglierà l’atteggiamento da opporre a Sky: intransigente, linea che porterebbe alla sospensione del segnale, o più collaborativo, riprendendo un dialogo oggi interrotto. In seguito alla decisione del Tribunale di Milano, Sky ha 40 giorni di tempo per provvedere al pagamento oppure opporsi e iniziare una causa legale con la Lega. Alcuni presidenti spingono per oscurare il segnale, ma servirebbero 14 voti sui 20 complessivi dell’assemblea.