L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle difficoltà del Palermo. L’attacco piange con zero gol dopo tre gare, primato per la Serie C. L’Udinese “vanta” gli stessi dati in Serie A, così come Monza ed Entella in Serie B.

Dopo tre gare la sensazione è che manchi il bomber di categoria. La storia degli scorsi anni dice che le squadre classificate ai primi tre posti avevano un attaccante da almeno 10 reti.





Il Palermo un attaccante da doppia cifra non ce l’ha se lo dovrà costruire in casa sperando nei giovani Lucca, Rauti e Silipo o in rendimento straordinario di Saraniti, andato in doppia cifra solo una stagione tra Francavilla e Lecce.