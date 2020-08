L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni dell’ex ds del Bari Carlo Regalia:

«Il primo passo del nuovo corso è un’analisi, il più possibile serena, su quanto accaduto nell’ultimo campionato. Senza alcun pregiudizio nei confronti di alcuno. Ovvio che, se si è fallito l’obiettivo principale, qualche errore è stato commesso. Sul piano tecnico e in quello societario. Dalle scelte di mercato ai limiti palesati sul campo, guai a sottrarsi alle proprie responsabilità. A bocce ferme si ragiona meglio. Può intervenire solo chi ha seguito la squadra, giorno dopo giorno.

L’ultimo Bari ha deluso perché non ha vinto una sola partita, la finale contro la Reggiana. Ma è arrivato secondo, il bilancio non può ritenersi fallimentare. Non occorrono stravolgimenti. Squadre importanti come il Palermo? Ho sempre sostenuto che la C sia il campionato italiano più difficile, a prescindere dal lotto delle concorrenti alla promozione. La verità è che vince soltanto uno. Se il Bari si fosse piazzato al secondo posto in B, avrebbe già fatto il salto nella massima categoria. Invece deve ricominciare, con umiltà e con la rabbia di chi vuole arrivare prima degli altri. Ma stavolta non ripartirà da zero».