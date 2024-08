Gazzetta dello Sport: “Pronte A volare. Serie B, sono cinque le squadre da urlo. Cosa manca al Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla corsa alla A e le squadre di B favorite.

Pirlo trova i suoi uomini chiave nel Parma: Coda, Bellemo e Bereszynski al centro del progetto

Dopo la vittoria contro il Como, Andrea Pirlo ha finalmente ottenuto le risposte che cercava dal suo Parma. La squadra ha dimostrato intensità e capacità di adattarsi agli insegnamenti tattici del nuovo allenatore, elementi fondamentali per una stagione che si preannuncia impegnativa. Con 13 acquisti già messi a segno, il mercato in entrata del Parma sembra essersi concluso, a meno di uscite dell’ultimo minuto, come quella di Bereszynski, che potrebbero richiedere ulteriori interventi.

Tre giocatori in particolare sono emersi come punti fermi della nuova formazione. Il ritorno di Bartosz Bereszynski ha subito infuso sicurezza alla difesa, un reparto che nelle scorse stagioni ha mostrato segni di fragilità. In mediana, Alessandro Bellemo si è rivelato un elemento cruciale, conquistando rapidamente la fiducia di Pirlo, che non ha mancato di elogiarlo pubblicamente. E poi c’è Massimo Coda, il veterano che, con la sua esperienza, continua a essere un leader sia dentro che fuori dal campo, lavorando sulla fiducia della squadra e aiutando a superare le insicurezze accumulate nella passata stagione.

Brescia: Maran punta sulla stabilità e sperimenta il doppio trequartista

Il Brescia, sotto la guida di Rolando Maran, sta cercando di costruire una squadra capace di puntare alla promozione diretta in Serie A. Confermando i pilastri della scorsa stagione e rinforzando ogni reparto, il club lombardo sembra aver concluso il mercato estivo, anche se non si esclude l’arrivo di un nuovo attaccante, con Olivieri tra i nomi sul taccuino. Maran, che ha già dimostrato la sua abilità tattica, sta sperimentando il doppio trequartista mancino, utilizzando Olzer e Galazzi, due giocatori affiatati e complementari, per variare il tema offensivo della squadra.

Palermo: il mercato non è ancora chiuso, Dionisi cerca maggiore prolificità

Il Palermo ha iniziato la stagione con il piede giusto, passando il turno di Coppa Italia contro il Parma, ma la dirigenza rosanero sa che il mercato non è ancora concluso. Sebbene l’idea sia quella di adattare alcuni difensori al ruolo di terzino sinistro, è chiaro che servono ulteriori rinforzi. Un altro centrale difensivo e un attaccante sono le priorità. Dionisi, il tecnico dei siciliani, ha già individuato alcuni uomini chiave, come il portiere Gomis e Blin in mezzo al campo, ma ora dovrà lavorare per migliorare la prolificità sotto porta, un aspetto cruciale se il Palermo vuole competere ai massimi livelli.

Cremonese: Stroppa accelera la preparazione, nuovi arrivi in vista

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Cremonese si prepara per l’esordio in campionato contro il Cosenza. Mister Stroppa sta accelerando la preparazione per portare i nuovi acquisti, come Barbieri e Bonazzoli, al livello degli altri giocatori. Il mercato potrebbe portare ulteriori rinforzi, con Ceccherini e Nasti in arrivo rispettivamente da Verona e Milan. La Cremonese si affida ai suoi uomini chiave, tra cui il portiere Fulignati e Castagnetti in cabina di regia, per iniziare al meglio la stagione.

Sassuolo: Grosso e le incertezze del mercato

Il Sassuolo si avvicina alla prima di campionato con alcune certezze, ma anche molti dubbi legati al mercato. La vittoria in Coppa Italia ha dato morale al gruppo, ma non ha risolto i problemi legati ai giocatori scontenti e ai possibili partenti. Pinamonti e Lopez sembrano ormai fuori dal progetto, mentre il futuro di Laurienté e Thorstvedt è ancora incerto. Grosso ha bisogno di un portiere di livello e di un centravanti-ariete da affiancare a Mulattieri, ma se dovessero partire anche Laurienté e Thorstvedt, il club sarebbe costretto a intervenire nuovamente sul mercato per sostituirli adeguatamente.