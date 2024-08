Gazzetta dello Sport: “Partipilo, si riaccende l’opzione Bari. Il Cesena punta Vazquez. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il mercato estivo continua a riservare sorprese, e tra i protagonisti c’è Anthony Partipilo del Parma. L’attaccante, che si trova a fronteggiare una concorrenza interna sempre più agguerrita a causa dei nuovi arrivi, potrebbe lasciare la squadra in prestito. Questa possibilità ha riacceso l’interesse del Bari, club fortemente attratto dal giocatore, che sarebbe felice di tornare nella sua città natale. Tuttavia, l’operazione richiede tempo per essere perfezionata, principalmente per trovare una soluzione che copra l’ingaggio del giocatore e per valutare eventuali offerte di altri club interessati.

Il Cesena, che ha sempre nutrito interesse per Partipilo, sembra attualmente concentrato su altre trattative, in particolare su Franco Vázquez della Cremonese. Il direttore sportivo del Cesena, Massimo Artico, non ha abbandonato l’idea di portare Vázquez in Romagna e dovrà decidere se tentare l’assalto anche per Mattia Maita del Bari, con cui potrebbero riaccendersi i contatti per Florenzi del Cosenza.

Parallelamente, il Cosenza potrebbe accogliere in prestito Tommaso Corazza dal Bologna, mentre Cimino è destinato all’Empoli, ma potrebbe rimanere in prestito per acquisire ulteriore esperienza. Intanto, due operazioni già definite sono diventate ufficiali: Lind si è trasferito al Pisa dal Silkeborg, mentre Darboe, di proprietà della Roma e lo scorso anno in prestito alla Sampdoria, è passato al Frosinone.

Due situazioni in evoluzione meritano attenzione: Filippo Falco, che punta a convincere la Carrarese a ingaggiarlo, e la Salernitana, che nei prossimi giorni potrebbe tentare di portare a casa Roberto Soriano, reduce da un lungo stop.

Serie C: Movimenti in corso e Coppa Italia al via

Nella Serie C, il mercato continua a essere molto attivo. L’Avellino ha blindato l’attaccante Redan con un contratto quadriennale, mentre la Triestina ha rinforzato la rosa pescando all’estero con l’acquisto di Sambù dal Porto B. Il Trapani ha messo a segno un colpo importante con l’arrivo di Carriero dal Cittadella, mentre il Cesena si prepara a salutare Ogunseye, diretto verso il Latina, e Silvestri, conteso da Spal, Perugia e dallo stesso Trapani.

Intanto, la Lega Pro ha definito il programma del secondo turno di Coppa Italia, con Avellino-Pontedera in programma sabato alle 21, e Padova-Feralpisalò domenica, sempre alle 21. Le partite saranno trasmesse da Sky e Now, con tutti gli highlights disponibili sul canale YouTube della Serie C.