L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Juve Stabia.

Decidono Saraniti e Floriano, finalmente il Palermo gioisce.





E’ protesta Juve Stabia. Il presidente Andrea Langella: «Sono molto amareggiato per la conduzione arbitrale che ha falsato la gara. Chiedo rispetto per un club sano ed onesto, inaccettabile che non ci siano stati concessi due rigori netti».