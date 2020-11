L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, al termine della sfida contro la Juve Stabia:

«È come se nella testa dei ragazzi fosse scattato qualcosa, sono stati tutti bravissimi a recepire il giusto messaggio dopo quello che ci è capitato. Una situazione in cui prevalgono le dinamiche emozionali mettendo anche in secondo piano l’aspetto tecnico e tattico. E se la squadra non ha un atteggiamento del genere ti puoi veramente scordare di pareggiare o vincere le partite come abbiamo fatto nell’ultimo periodo».





«Contro la Juve Stabia abbiamo proseguito sulla stessa strada imboccata contro il Catanzaro ed il Catania, stando sempre sul pezzo con i reparti corti e stretti per non lasciare spazio agli avversari. Un modo di stare in campo che prediligo e cerco di inculcare nei miei giocatori».