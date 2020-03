L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta: «Come popolo siamo abituati a non mollare. La nostra gente è super generosa ed è abituata a lottare. E noi, come Atalanta, abbracciamo chi sta soffrendo: rivolgo un immenso “grazie” ai medici, agli infermieri e ai volontari impegnati in prima linea per questa emergenza. Il virus sta portando via la generazione più bella (i nonni): è una tragedia incredibile. Ci troviamo di fronte ad una bomba sanitaria: stiamo lottando contro un nemico trasparente. Il rapporto tra il club e la tifoseria è speciale. C’è un’alchimia».