L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla clamorosa vicenda riguardante la cittadinanza italiana di Luis Suarez, attaccante del Barcellona. I reati per cui si indaga sono quelli di falsità ideologica e rivelazione di segreti d’ufficio, ma nello spettro dell’inchiesta spunta l’ipotesi corruzione. «Sono emerse interlocuzioni tra gli indagati volte a far svolgere al calciatore un esame farsa mediante la costituzione di un esame ad hoc e soprattutto attraverso la previa consegna all’interessato dei contenuti della prova in modo da blindare l’esito finale». Gli indagati sono tutti dell’Università: la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, i docenti Stefania Spina e Lorenzo Rocca, l’impiegata amministrativa Cinzia Camagna. La Juve ha preso i contatti con l’Università attraverso il suo ufficio legale.