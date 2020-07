L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di una chiacchierate tra Castagnini e Tabi, rispettivamente ds del Palermo e della Reggina. Alcuni giocatori, come De Rose, Garufo e Loiacono, interessano al club rosanero. Il sogno del Palermo però, si chiama Simone Corazza, bomber che in amaranto ha segnato 14 reti nella stagione appena conclusa. «E’ normale che Corazza attiri gli interessi di altre squadre – ha detto l’agente del giocatore, D’Amico ad Ilovepalermocalcio –. Se la Reggina dovesse decidere di puntare su di lui anche in B, noi saremo contenti di proseguire insieme, altrimenti io rispondo sempre alle chiamate. Palermo, comunque, è una piazza importante alla quale non potrei dire di no».