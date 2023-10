L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Spezia.

La riconquista della seconda piazza passa da una sfida che può diventare una grande trappola. Perché lo Spezia non è da terzultimo posto e perché il Palermo deve dare continuità se vuole pensare in grande, nonostante le assenze. Di Mariano si è fermato di nuovo, tre giorni dopo il rientro dopo quasi un mese sempre per un problema muscolare. In settimana ha alzato bandiera bianca anche Coulibaly sempre per noie della stessa natura. Corini sa di avere un gruppo forte, ma avverte: «In queste due settimane ho lavorato sulla convinzione – ha detto il tecnico -: la mentalità fa la differenza. La superficialità ammazza qualsiasi cosa. Rappresentiamo una società gloriosa, anche con lo Spezia ci saranno tantissimi tifosi: non possiamo permetterci comportamenti superficiali. Abbiamo risolto tante partite nella fase finale, tutti sono fondamentali». Al Barbera attesi almeno 25 mila spettatori.

Qui Spezia Nello Spezia, Bertola torna al centro della difesa. Kouda disponibile dopo l’infiammazione, ma sarà Zurkowski a supportare le due punte, con Pio Esposito e Moro a contendersi il posto accanto ad Antonucci.