L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della grande opportunità che verrà data a Sforzini dopo lo stop di Ricciardo. Il Palermo lo ha preso a settembre per avere un’alternativa al ruolo di prima punta e nella scorsa stagione l’attaccante ha siglato 11 gol in 8 presenze con l’Avellino. Quest’anno non è ancora sbocciato definitivamente, anche a causa della frattura del perone rimediata nella prima parte di stagione. Finora Sforzini si è visto poco, ma da lui ci si aspetta di più. Domenica Pergolizzi lo ha mandato in campo dopo 11 minuti per rilevare Ricciardo, bloccato da una distrazione muscolare che lo farà stare fuori almeno tre settimana. La sua prestazione – si legge – è stata generosa, ma anche macchiata da un’altra occasione fallita. Il tecnico del Palermo per il match contro il Marina di Ragusa potrebbe schierarlo titolare oppure potrebbe inventare un falso nove con Ficarrotta nel ruolo di prima punta, come provato in allenamento ieri.