L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. L’inizio riflette diverse cose che non hanno funzionato. “E’ opportuno che in società, dal presidente ai dirigenti, si faccia un bell’esame di coscienza per capire se si sarebbe potuto agire in modo diverso” scrive il quotidiano.

“Il ritardo nella programmazione è evidente, il Palermo si è mosso con tempi ministeriali”. Giocatori arrivati a blocchi, prima a ridosso dell’esordio in campionato e poi della terza partita, con chiare carenze fisiche.





Contro l’Avellino Luperini ha giocato con tre giorni di allenamento sulle spalle, dopo il caos Trapani.