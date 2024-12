Gazzetta dello Sport: “Palermo-Spezia, le probabili formazioni”

Oggi pomeriggio alle 15 al “Renzo Barbera” si affrontano Palermo e Spezia, in una sfida delicatissima per gli equilibri della Serie B. Da un lato, i rosanero di Dionisi cercano una vittoria che possa rilanciare le loro ambizioni playoff; dall’altro, lo Spezia di D’Angelo vuole confermare il suo straordinario momento di forma, rimanendo imbattuto in campionato.

Secondo le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, Dionisi dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro la Sampdoria, con Desplanches tra i pali, una linea difensiva composta da Diakité, Baniya, Nikolaou e Ceccaroni, e il centrocampo affidato a Segre, Ranocchia e Verre. In avanti, spazio ancora a Henry come centravanti, affiancato da Insigne e Di Francesco.

Lo Spezia risponderà con un 3-5-2: Gori tra i pali, difesa a tre con Bertola, Hristov e Wisniewski, mentre sulle fasce agiranno Aurelio e Mateju. In mezzo al campo, Cassata, S. Esposito e Nagy, con l’ex rosanero Soleri e P. Esposito a guidare l’attacco.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Prontera, con la partita visibile in TV su DAZN. Al “Barbera” si attendono almeno 20 mila tifosi pronti a spingere i rosanero in questa delicata battaglia. Un match che potrebbe segnare un momento chiave della stagione.

PALERMO-SPEZIA

Oggi ore: 15

Stadio: Barbera

Arbitro: Prontera

Assistenti: L. Rossi-Trinchieri

IV Uomo: Diop

VAR: Di Martino

AVAR: Longo

TV: DAZN

Prezzi: 21-98 euro

Formazioni probabili

Palermo (4-3-3):

Portiere: 1 Desplanches

Difensori: 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni

Centrocampisti: 8 Segre, 10 Ranocchia, 26 Verre

Attaccanti: 11 Insigne, 20 Henry, 17 Di Francesco

Spezia (3-5-2):

Portiere: 66 Gori

Difensori: 77 Bertola, 55 Hristov, 2 Wisniewski

Centrocampisti: 31 Aurelio, 29 Cassata, 5 S. Esposito, 8 Nagy, 37 Mateju

Attaccanti: 27 P. Esposito, 9 Soleri

PALERMO

Panchina: 46 Sirigu, 12 Nespola, 3 Lund, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 14 Vasic, 29 Peda, 8 Gomes, 19 Appuah, 7 Di Mariano, 21 Le Douaron, 9 Brunori

Allenatore: Dionisi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Pierozzi, Saric, Blin, Gomis

SPEZIA

Panchina: 22 Crespi, 4 Ferrer, 13 Reca, 32 Vignali, 65 Giorgeschi, 6 Degli Innocenti, 7 Elia, 25 Bandinelli, 36 Candelari, 11 Falcinelli, 17 Colak, 20 Di Serio

Allenatore: D’Angelo

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bertola, Di Serio

Indisponibili: Kouda, Sarr, Benvenuto, Djankpata