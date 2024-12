Binda: “Momento chiave con nuovi segnali. Palermo alle prese con la prova più dura Il punto di giornata in serie B”

Nicola Binda, esperto di Serie B per La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, analizza un campionato che entra sempre più nel vivo con temi affascinanti e grandi protagonisti.

La settimana del Black Friday diventa in Serie B il “Black and Green Friday”, con il Sassuolo che vola in alto sotto la guida di Fabio Grosso. Il tecnico si gode il primato, ma Pisa e Spezia potrebbero presto ricomporre il trio delle dominatrici. Nel frattempo, la Cremonese, rinvigorita dal ritorno di Stroppa, e il Cesena non mollano la presa, provando a restare in scia per evitare che le prime tre volino a +14, facendo saltare i playoff.