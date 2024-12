Gds: “Palermo-Spezia, le probabili formazioni”

Oggi pomeriggio al “Renzo Barbera” il Palermo affronta lo Spezia in una sfida cruciale per mantenere vive le ambizioni stagionali. Con una classifica che piange e un ambiente in fermento, i rosanero non possono permettersi un altro passo falso, soprattutto contro una delle squadre più solide del campionato, ancora imbattuta e con la miglior difesa della Serie B.

Le probabili formazioni, riportate dal Giornale di Sicilia, oggi in edicola, vedono Alessio Dionisi orientato a confermare Ranocchia in regia, preferito a Gomes, e Henry al centro dell’attacco, in vantaggio su Le Douaron. Ai fianchi del centravanti agiranno Insigne e Di Francesco, chiamati a dare imprevedibilità e concretezza in avanti.

Lo Spezia di D’Angelo si presenta con una striscia di tre vittorie consecutive e può contare sul talento dell’ex Soleri e di Francesco Pio Esposito, vicecapocannoniere del torneo. Per il Palermo, sarà fondamentale ritrovare compattezza, lucidità e incisività sotto porta per ribaltare i pronostici e regalare ai propri tifosi una vittoria che manca da troppo tempo tra le mura amiche.

Una partita da non sbagliare, che potrebbe rappresentare la svolta di una stagione finora troppo incostante.