Il Secolo: “Spezia in blu al Barbera con la maglia «Figlia del Mare»”

Lo Spezia oggi scenderà in campo al “Renzo Barbera” di Palermo indossando nuovamente la maglia “Figlia del Mare”, dopo la fortunata esperienza all’Arechi di Salerno. Da un mare all’altro, dalla Spezia a Palermo, la divisa celebra i legami con gli splendidi fondali del Golfo Dei Poeti.

Questa maglia, presentata tramite il sito ufficiale del club, alterna un vivace colore azzurro a dettagli blu scuro, in un design che richiama il mare e la cultura marinara spezzina. Sul retro del colletto spicca la dicitura Splendida perla sul mar, tratta dalla poesia O bella Spezia, un simbolo di appartenenza e amore per i colori del club.

Prodotta dal brand Kappa, la maglia ha riscosso grande successo anche a livello di marketing, divenendo un oggetto di desiderio per i collezionisti di maglie storiche. Anche i pantaloncini e i calzettoni che completano la divisa odierna saranno blu, mantenendo una coerenza cromatica che enfatizza il legame con il mare.

Un altro elemento unico è la riproduzione della storica maglia del 1944, anch’essa firmata Kappa, che da due giorni è esposta al Museo Andrea Fortunato di Castellabate, dove rimarrà per celebrare la memoria del club e del suo legame con la tradizione.

Quella di oggi sarà dunque un’occasione speciale non solo per i tifosi sugli spalti del Barbera, ma anche per gli appassionati di storia e cultura sportiva, che vedranno in campo una divisa carica di significato e tradizione.