L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle difficoltà del Palermo. Le squadre promosse, ma anche quelle finite sul podio, hanno sempre avuto un attaccante da doppia cifra.

Serie C – Girone C 2019-20: Reggina promossa 69 punti (Corazza 13, Denis 12), 2° Bari 60 punti (Antenucci 20, Simeri (10). 3° Monopoli 57 punti (Fella (17), Jefferson (5).







Serie C Girone C 2018-19: Juve Stabia promossa 77 punti (Paponi 12), El Ouazni (6), Carlini, c. (10), 2° Trapani (-1) 73 punti (Evacuo 10), Nzola 7), Tulli (6), Ferretti (5), Corapi c (5), Taugourdeau c (6), 3° Catanzaro 67 punti (Fishnaller 13), Bianchimano (5), Ciccone (3).



Serie C girone C 2017-18: Lecce promosso 74 punti (Di Piazza 10), Caturano (8), Saraniti (5), Torromino (5), 2° Catania 70 punti (Curiale (15), Mazzarani (7), Ripa (6). 3° Trapani 68 punti (Evacuo 10), Murano 10), Reginaldo (6), Polidori (3).