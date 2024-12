Gazzetta dello Sport: “Palermo ok. Adesso ci sei, Spezia dominato”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport vede Fabrizio Vitale raccontare la grande vittoria del Palermo contro lo Spezia al “Renzo Barbera”, una partita che interrompe la lunga imbattibilità dei liguri e rilancia le ambizioni rosanero in classifica.

Un Palermo determinato e aggressivo ha dominato il primo tempo, dando vita a uno dei migliori 45 minuti della stagione. La strategia di Dionisi, con Verre a fare da guastafeste su Salvatore Esposito e Ranocchia nel ruolo di regista, ha funzionato alla perfezione, scombinando i piani dello Spezia. Il muro eretto dal portiere Gori ha limitato i danni nella prima frazione, ma la rete di Baniya, arrivata su schema da calcio d’angolo, ha premiato il grande sforzo del Palermo.

Nella ripresa lo Spezia ha provato a reagire, guidato dall’esperienza di Salvatore Esposito e dai tentativi del fratello Pio, ma la squadra di D’Angelo non è riuscita a trovare il cinismo necessario. Il secondo gol del Palermo, ancora su calcio d’angolo, ha messo il sigillo su una vittoria importante e meritata, che conferma la capacità dei rosanero di sfruttare le palle inattive.

Non sono mancate le polemiche, soprattutto per il rigore inizialmente concesso da Prontera allo Spezia e poi revocato dal Var. Un episodio che ha aggiunto tensione a una partita già accesa, caratterizzata da diversi cartellini gialli e da una direzione arbitrale non sempre convincente.