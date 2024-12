Gazzetta dello Sport: “Dionisi e Gori top. Le pagelle di Palermo-Spezia”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le pagelle di Fabrizio Vitale mettono in evidenza le prestazioni dei protagonisti della sfida tra Palermo e Spezia. Una partita che ha visto i rosanero dominare per lunghi tratti, grazie a una prestazione corale guidata da Dionisi, valutato con un meritato 7 per la sua gestione tattica impeccabile.

PALERMO (4-3-3)

Desplaches 6; Diakité 6, Baniya 6,5, Nikolaou 6, Ceccaroni 6,5; Segre 6,5, Ranocchia 6,5 (dal 42’ s.t. Gomes s.v.), Verre 6,5 (dal 16’ s.t. Vasic 6); Insigne 5,5 (dal 27’ s.t. Di Mariano 6), Henry 5 (dal 1’ s.t. Le Douaron 5), Di Francesco 6 (dal 16’ s.t. Lund 6).

PANCHINA: Sirigu, Nespola, Brunori, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda.

ALLENATORE: Dionisi 7.

SPEZIA (3-5-2)

Gori 7; Wisniewski 5, Hristov 5,5, Mateju 5,5 (dal 17’ s.t. Reca 6); Vignali 6 (dal 26’ p.t. Bertola 5,5), Cassata 6 (dal 17’ s.t. Bandinelli 6), S. Esposito 6, Nagy 5 (dal 26’ s.t. Candelari 6), Elia 5,5; Soleri 5,5 (dal 26’ s.t. Di Serio 5), P. Esposito 5.

PANCHINA: Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Falcinelli, Colak, Aurelio, Giorgeschi.

ALLENATORE: D’Angelo 5.

Top:

Gori 7

Evita il tracollo nei primi 20’ con tre prodezze e così tiene a galla i compagni.