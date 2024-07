Gazzetta dello Sport: “Palermo, Nikolaou e Pierozzi attesi in ritiro”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e sull’imminente arrivo di Pierozzi e Nikolaou.

In arrivo Nel frattempo, è stato ingaggiato il portiere Gomis e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere il ritiro di Livigno anche Nikolaou, che ha già salutato i compagni dello Spezia.

Stesso discorso per Niccolò Pierozzi, per il quale l’operazione con la Fiorentina è già stata conclusa. Il terzino, acquisito a titolo definitivo, va a rinforzare un reparto nel quale mancano all’appello anche un terzino sinistro (anche Aurelio farà rotta verso La Spezia in prestito).

Piace Carissoni del Cittadella. Qualche altro movimento potrebbe registrarsi in caso di altre partenze, Nedelcearu potrebbe essere in uscita. In quel ruolo De Sanctis segue da vicino il giovane Giorgini del Sidtirol.