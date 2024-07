Gazzetta dello Sport: “Palermo, ti porto i gol. Gran colpo in attacco, c’è Henry. Rebus Brunori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato della B e in particolar modo sul Palermo che accoglierà Henry.

Un colpo da Serie A. Manca ancora l’ufficialità, ma il Palermo ha, di fatto, raggiunto l’accordo col Verona per Thomas Henry. Un attaccante per potenziare un reparto che sulle prime punte sta ballando parecchio: prima di tutto perché Soleri è da considerarsi ormai un giocatore dello Spezia nello scambio che porterà Nikolaou in rosanero, in secondo luogo perché il futuro di Brunori è ancora tutto da decifrare. Il club, intanto, ha messo dentro un centravanti che è un vero e proprio centro-boa.

Un pista già seguita lo scorso gennaio dall’ex d.s. Rinaudo senza un vero affondo, visto che il francese era da poco rientrato dopo la rottura del crociato del ginocchio destro, e ora ricalcata dal suo successore De Sanctis. Restano gli ultimi dettagli da definire: l’affare sta prendendo forma sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione. Si lavora su un triennale, uno anno di contratto, con gli eventuali altri due nel caso di salto di categoria.

Per Henry potrebbe rappresentare un vero e proprio rilancio, dopo le ultime due stagioni condizionate dal lungo stop che lo ha tenuto fuori da gennaio 2023 fino allo scorso dicembre. L’attaccante francese è tornato a giocare soltanto nella seconda parte dell’ultima stagione in cui ha dato il suo piccolo contributo (2 gol e un assist) alla salvezza del Verona. In Serie B dovrebbe fare la differenza, arricchire le chiavi di lettura in attacco per Dionisi, resta da capire in che ruolo, da titolare o da coprotagonista?

Il dubbio E qui tutto passa dal strada che intraprenderà Brunori, la cui situazione è ormai risaputa, con il capitano che ambirebbe a giocare in Serie A da una parte e il club che, sulla carta lo ha blindato dall’altra, ma per cederlo vuole almeno 8-9 milioni di euro. Due condizioni che per il momento non si sono incontrate, perché dal massimo campionato richieste, al momento, non ne sono arrivate, mentre in Serie B gli estimatori si sprecano, però non alle cifre richieste dal Palermo. Che la vicenda non sia affatto delineata è dimostrato anche dal fatto che il capitano non figura nello shooting di presentazione della nuova maglia fatto dai giocatori del Palermo. L’ingaggio di Henry rappresenta un altro indizio sulla possibilità che la permanenza di Brunori sia sempre più incerta, visto il calibro dell’attaccante che è sceso di categoria. Per il reparto avanzato non è finita qui. Serve un esterno offensivo in alternativa a Di Francesco, poi se Di Mariano, che è in scadenza, dovesse andar via ne servirebbe un altro per sostituirlo.