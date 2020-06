L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della permenanenza di Felici e Lucca. Il futuro del talento del Lecce è collegato alla salvezza dei salentini in serie A, che qualora dovessero retrocedere difficilmente lascerebbero andarlo via. Inoltre, se Liverani dovesse lasciare la panchina dei giallorossi, potrebbe decidere di portare via Felici con sé. Per Lucca invece è in corso una trattativa con l’agente e non ci dovrebbero essere complicazioni. A tal proposito secondo le nostre indiscrezioni, si lavorerà ad un accordo senza particolare fretta (CLICCA QUI)