Il Palermo vorrebbe ripartire da Lorenzo Lucca per quanto concerne il reparto avanzato. Il giovane attaccante ex Torino, arrivato nel capoluogo siciliano durante la sessione invernale dello scorso mercato, si è subito fatto notare realizzando anche il primo gol in maglia rosanero. Nelle ultime ore si era parlato di un accordo ancora da trovare per la permanenza del giovane talento in Sicilia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però, l’argomento in realtà non è ancora stato approfondito nei dettagli. I tempi per affrontare un discorso relativo al nuovo contratto non sembrano ancora essere maturi e ci sarà tempo, nelle prossime settimane, per lavorare senza fretta ai termini del nuovo accordo senza alcuna fretta.