L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul nodo “Barbera” per il Palermo. Orlando ha indicato la strada a Guarnotta, sottolineando che «non ci sono alternative: il Palermo deve giocare a Palermo». Si dovrà tenere conto della capienza ridotta che il “Barbera” dovrà rispettare per le disposizioni anti-Covid. Per compensare il maxisconto si potrebbe aggiungere il contributo che il Comune versa alle società sportive della città. Il Palermo di Mirri, in cambio del contributo, si prenderebbe l’ulteriore sconto sulla convenzione. In alternativa, la possibilità che il Comune diventi sponsor del Palermo, ma la società preferirebbe la prima strada. L’altra riduzione del canone potrebbe essere concessa in cambio delle manutenzioni sul “Barbera”.