L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Si guarda alle squadre che hanno conquistato la B, ma anche ad elementi militanti in club di A come Atalanta, Roma e Juventus. I parametri degli ingaggi potrebbero essere in linea con quelli della C, ad eccezione dei giocatori provenienti dal club di Berlusconi. Da questo punto di vista, interessano Brighenti e Gliozzi.