L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul possibile interesse di Joe Tacopina per il Siena. Sarebbero aperti tre tavoli per il futuro della società toscana: un gruppo romano, dell’ingegnere e imprenditore kazako Bidilo e del magnate argentino Bulgheroni. Nell’intreccio è emerso il nome di Giorgio Perinetti al quale hanno chiesto informazioni sulla piazza. Ha fatto un sondaggio anche Joe Tacopina, ex presidente del Venezia.