L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pareggio del Palermo a Catanzaro.

L’1-1 dà tutto ai siciliani e niente ai calabresi, ufficialmente in crisi e da ieri sera anche in ritiro punitivo.





La differenza fra le due squadre? Da una parte il coraggio e le idee del Palermo, che non ha mai rinunciato a giocare pure in inferiorità numerica. Dall’altro le rinunce del Catanzaro, che ha impostato una gara di attesa e ripartenze prima di tentare altre carte con l’uomo in più.