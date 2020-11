L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ivan Marconi, difensore del Palermo:

«Sono stati giorni molto difficili – ha sottolineato Marconi –. Siamo alle prese con un nemico infido e invisibile. Personalmente ho affrontato la situazione con determinazione e serenità, grazie anche all’affetto della mia famiglia e di tutto il gruppo-squadra. Nei limiti del possibile, mi sono anche allenato nel giardino di casa, per tenere impegnata la testa, oltre che il fisico».





«Speriamo che quello che ci è successo, non ci ricapiti mai più. Abbiamo visto sulla nostra pelle quanto il virus sia pericoloso e incredibilmente contagioso, e questo nonostante la cautela e il rispetto del protocollo che abbiamo sempre avuto. Con i compagni, e con tutte le componenti del club, ci siamo dati coraggio reciprocamente. Adesso non vedo l’ora di tornare in campo e recuperare il tempo perduto».