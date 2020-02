L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione del reparto avanzato del Palermo. Con Floriano e Silipo si sono create le alternanze a Ficarrotta e Felici, per variare in corso di gara ma anche per dare un po’ di ossigeno e rigenerare alcuni interpreti. Con Ricciardo e Sforzini a pieno regime, si può certamente affermare che quello rosanero è l’attacco più forte del campionato. Adesso la gestione dello stesso spetterà a Pergolizzi.