L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rompicapo in attacco el Palermo. Il rientro di Ricciardo col Biancavilla dà vigore ad un attacco mai stato al completo come adesso. Il ballottaggio con Sforzini sarà uno dei temi predominanti delle prossime settimane. L’ex Avellino ha dimostrato che, se in forma, è difficile tenerlo fuori, di sicuro domenica partirà titolare. Dalla prossima settimana saranno problemi di Pergolizzi, perché il capocannoniere rosanero vorrà riprendersi quello che una volta era suo, cancellando quelle 10 gare di silenzio sotto porta che hanno infinito per incupirlo. Il reparto avanzato è diventato extra large.