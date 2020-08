L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’incontro fra Boscaglia e il Palermo. L’appuntamento è fissato a ora di pranzo, davanti a un’insalata di mare o un piatto di spaghetti con le vongole. Non sarà facile trovare l’intesa.

Il tecnico gelese chiede più o meno la stessa cifra che ha percepito quest’anno all’Entella, anche in virtù del fatto che ha un altro anno di contratto con i liguri e non intende rimetterci più di tanto. C’è anche il nodo della durata del contratto da affrontare: Boscaglia pretende un biennale e finora in questo senso è stato irremovibile. Il Palermo, invece, propone un accordo annuale con rinnovo automatico in caso di promozione e bonus in caso di B acquisita.