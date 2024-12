Gazzetta dello Sport: “Palermo-Bari, le probabili formazioni”

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo cerca riscatto dopo un periodo difficile caratterizzato da tre sconfitte consecutive, che hanno fatto scivolare la squadra nella parte destra della classifica. Dionisi si gioca molto e punta su Le Douaron come riferimento offensivo, supportato da Insigne e Di Francesco sulle fasce. In mediana, spazio al dinamismo di Segre, Ranocchia e Verre.

Il Bari, reduce da due sconfitte di fila dopo una lunga serie positiva, arriva al “Barbera” con l’obiettivo di difendere la zona playoff. Longo si affida alla coppia offensiva Lasagna-Novakovich e alla fantasia di Falletti, mentre in difesa sarà Vicari a guidare il reparto arretrato.

Con due squadre bisognose di punti per risalire la classifica e placare i malumori delle rispettive tifoserie, il match si preannuncia teso e combattuto, con tanti spunti tattici da seguire.

Giovedì sera alle ore 18, allo stadio “Barbera”, andrà in scena Palermo-Bari, una sfida cruciale per entrambe le squadre, trasmessa in diretta su Dazn e Prime Video. Arbitro dell’incontro sarà Sozza, assistito da Preti e Cavalina, mentre il quarto uomo sarà Gemelli. Al VAR ci sarà Di Paolo, assistito da Minelli.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3)

Allenatore: Dionisi

Titolari:

Portiere: Desplanches (1)

Difesa: Diakité (23), Baniya (4), Nikolaou (43), Lund (3)

Centrocampo: Segre (8), Ranocchia (10), Verre (26)

Attacco: Insigne (11), Le Douaron (21), Di Francesco (17)

Panchina: Sirigu (46), Nespola (12), Ceccaroni (32), Buttaro (25), Vasic (14), Saric (30), Nedelcearu (18), Appuah (19), Di Mariano (7), Brunori (9), Henry (20).

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Ceccaroni.

Indisponibili: Gomes, Peda, Pierozzi, Blin, Gomis.

BARI (3-5-2)

Allenatore: Longo

Titolari:

Portiere: Radunovic (1)

Difesa: Mantovani (3), Vicari (23), Pucino (25)

Centrocampo: Dorval (93), Benali (8), Maita (4), Falletti (19), Olivieri (7)

Attacco: Lasagna (15), Novakovich (9)

Panchina: Pissardo (22), Obaretin (55), Matino (5), Simic (44), Favasuli (27), Saco (94), Bellomo (10), Maiello (17), Lella (28), Sgarbi (11), Manzari (18), Sibilli (20).

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Pucino.

Indisponibili: Favilli, Tripaldelli.