L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla possibile squalifica di Neymar per 7 turni. «La mia è stata una rivolta di nero, figlio di nero, nipote di nero. Ne sono fiero, ma ho mancato di saggezza. «Sono stato punito con un rosso perché ho voluto picchiare chi mi ha offeso. Mi sono detto che non potevo uscire senza far nulla, perché i responsabili non avrebbero fatto nulla, non capivano o facevano finta di nulla». Se l’insulto razzista di Gonzalez dovesse essere confermato, lo stesso potrebbe essere squalificato per 10 turni. Sette ne rischiano anche Kurzawa e il marsigliese Amavi, venuti alle mani.