Il Napoli si porta ancora gli strascichi di quel mancato ritiro dopo il pareggio contro il Salisburgo, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Il giudice Arduino ha respinto l’istanza presentata da 6 giocatori partenopei, ovvero Insigne, Manolas, Lozano, Mertens, Milik e Zielinski, che intendevano ricusare Bruno Piacci, l’arbritro nominato dal Napoli. Ha voluto commentare la vicenda l’avvocato della società di De Laurentiis, Mattia Grassani: «Rispettata la logica e il buonsenso del diritto. Eravamo fiduciosi sull’esito favorevole alla società. R itengo sia opportuno difendersi nel processo e non dalprocesso. E così sarà da ora in avanti». Adesso la decisione definitiva sulle multe che dovranno pagare i giocatori spetterà ai Tribunali competenti di Napoli e Roma. Insomma ci saranno altri round e sullo sfondo rimane l’incubo dei giocatori: la causa civile che De Laurentiis intende far partire dopo la definizione delle multe «per danni di immagine». Questioni che sembrano lontane dal campo, ma non è così. Anzi sono proprio quelle che non fanno dormire la notte a Gattuso.