L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’incubo Coronavirus che scuote il calcio italiano. Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha accusato la lega di irresponsabilità. Oggi si giocherà ancora, ma domani il consiglio straordinario della Federcalcio dirà «sospendiamo fino al 3 aprile». Parma-Spal di ieri è stata preceduta da un balletto di rinvii, con un temporaneo rientro negli spogliatoi delle due squadre, inattesa che si decidesse se rispondere o meno all’invito del ministro di sospendere il campionato, che se l’è presa anche con Lega e Sky per la mancata collaborazione per la diretta in chiaro delle partite. «Demagogo», ha risposto la Lega, affermando di aver sempre rispettato le indicazioni governative.