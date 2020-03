L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Champions League scossa dall’incubo Coronavirus. La sfida fra Juventus e Lione resta in programma all’Allianz a porte chiuse, per il momento. La federcalcio maltese ha confermato solo dei contatti informali, considerando l’impossibilità per i tifosi italiani di raggiungere l’isola a causa delle restrizioni. La certezza è che la Juve ha fatto un pensiero allo spostamento. Questione aperta pure per PSG-Borussia Dortmund di mercoledì: non è nemmeno certo che la gara si giochi.