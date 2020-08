L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro di Lionel Messi. Il fuoriclasse riflette nel silenzio, ma il tempo è tiranno. Il suo rapporto con Bartomeu è ai minimi storici. Sembra che il presidente voglia ingaggiare Neymar per rassicurarlo, però non si sa bene con quali soldi visto che nella cassa del Camp Nou non c’è un euro. Forse è più probabile che sia Messi a raggiungere Neymar al PSG. L’altra possibilità è quella del Manchester City. L’Inter parte in handicap rispetto alle avversarie, considerando la voglia di Messi di vincere subito la Champions League.