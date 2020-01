L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida con l’FC Messina. Martinelli sarà squalificato e Pergolizzi dovrà inventarsi una soluzione tampone. Le ipotesi sono diverse: il ritorno alla difesa a quattro, ma anche il proseguimento con il 3-4-3. Nel primo caso potrebbe rientrare in difesa Accardi, con il ritorno di Langella in mezzo al campo. Nella seconda ipotesi, l’arretramento sull’esterno di Felici, con Langella sul fronte opposto. Ma non è da escludere una soluzione con Crivello esterno di sinistra, dopo il suo ritorno nel ruolo di terzino col Marina di Ragusa.