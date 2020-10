L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro del calcio a Trapani. La prima ipotesi per rivedere la maglia granata in campo riguarderebbe l’ingresso nella compagine societaria del Dattilo, squadra di una frazione del contiguo comune di Paceco, neopromossa in Serie D. René De Picciotto, 75 anni, origini livornesi, secondo alcune voci avrebbe rivolto i suoi interessi verso il Dattilo per far ripartire il calcio a Trapani.

«Abbiamo saputo anche noi che un facoltoso costruttore non trapanese sarebbe interessato al Dattilo. Finora, però, nessuno ci ha contattati – dice il presidente Michele Mazzara -. Al momento pensiamo solo a portare avanti nel migliore dei modi questa prima esperienza in serie D».







Anche il Comitato «C’è chi il Trapani lo ama» guarda al Dattilo: «Al momento è solo una delle ipotesi percorribili, sempre che ci sia in futuro tale apertura da parte del Dattilo, società che rispettiamo e ammiriamo e verso la quale non intendiamo fare alcuna forzatura – dice l’avv. Carmelo Castelli, portavoce del comitato – Prima di qualsiasi cosa, comunque, vogliamo confrontarci fra di noi sul piano organizzativo e stabilire le iniziative da percorrere».