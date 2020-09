L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla riapertura degli stadi. La Serie A si prepara ad accogliere più pubblico dall’inizio di ottobre. Dalla terza giornata gli stadi potrebbero ospitare fino al 25% della capienza. Ma con un limite in più: potrà esserci un massimo di 1.000 spettatori in ogni settore. «Il mio obiettivo è riavere i tifosi negli stadi – ha detto il ministro Spadafora –, negli impianti sportivi, per tutte le discipline. Dobbiamo però farlo rispettando delle regole uniformi». Secondo il documento che verrà votato oggi, non sarà ammesso portare bandiere e striscioni.