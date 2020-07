L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla ripartenza dell’ACR Messina, firmata Sciotto: «La penso come i tifosi: serviva un solo Messina. Io sono sempre disposto a dialogare con Arena. Che però non ha mai pensato ad un progetto condiviso, ma all’azienda Sciotto come sponsor dell’Fc Messina. Posso definirla un’idea umiliante? Del Regno? Gli avevo proposto di rilevare il 100%. Lui mi fa: “insieme o non se ne fa nulla”. Mi ha convinto. Ho conosciuto Fabiani, che stimo. Obiettivi? In D i playoff servono a nulla».