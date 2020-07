L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Kyle Lafferty, nuovo attaccante della Reggina «La Reggina è un

grande club, che merita ampiamente il palcoscenico della serie A. È una bella sfida quella di tentare di riportare la squadra nell’olimpo del calcio italiano. Volevo tornare in Italia, ho vissuto una bella esperienza al Palermo e grazie al presidente ho potuto coronare questo desiderio. Come ho contribuito a Palermo, la mia aspirazione è provare a portare la Reggina nella categoria superiore. Un segreto per vincere il campionato? Nessuno. Serve solo che il gruppo sia unito. Quando sono venuto ad affrontare la Reggina rimasi colpito dal calore dei tifosi, instancabili nel sostenere la

squadra anche in svantaggio. Spero che anche quest’anno ci possa essere questo appoggio».