L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla grande sfida tra FC Messina e Savoia, riportando le dichiarazioni di Ernesto Gabriele, tecnico dei peloritani: «Sono secondi meritatamente e a dicembre si sono pure rinforzati, com’è giusto che sia se punti al salto di categoria. Noi ci presenteremo alla sfida con la determinazione giusta, coscienti dei nostri mezzi. Dalla mia squadra pretendo sempre un atteggiamento propositivo. E a chi dice che contro il Giugliano abbiamo assunto un atteggiamento remissivo, rispondo che l’Fc Messina è una squadra che ha sempre giocato a calcio, contro chiunque. Sottolineo, per altro, che se il Giugliano ha prodotto, in casa,un bottino di 35 punti su 39 disponibili, ci sarà pure un motivo. Dopo le prossime tre sfide il nostro calendario, rispetto ai concorrenti in zona playoff, potrebbe sembrare più semplice: non è così. Sarà indispensabile giocare al massimo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Così raggiungeremo il nostro obiettivo».