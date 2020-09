L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport”, si concentra sulle prossime mosse di calciomercato del Palermo, in particolare per quanto riguarda l’attacco.

Si cerca un profilo duttile, che possa ricoprire tutti i ruoli nel reparto avanzato. Pettinari, anche se riesca a svincolarsi dal Trapani, non sembra essere la figura ideale ricercata dal duo Sagramola-Castagnini. Il nome sempre più caldo è quello di Momoudou Kanoute del Catanzaro. C’è anche il Bari su di lui. Kanoutè, non è un bomber, è più un jolly d’accatto, in grado di creare superiorità numerica in avanti e sfornare assist per i compagni di squadra. 6 gol in 26 presenze la scorsa stagione per lui. Il club sarebbe disposto anche a privarsi del calciatore, ma visto il contratto che lo lega fino al 2021, vorrebbe monetizzare. Il calciatore gradirebbe, e molto, la piazza palermitana. Il Palermo ci sta lavorando, anche se non siamo ancora entrati nella fase calda della trattativa. Per il centrocampo, invece, dopo Odjer e aspettando l’arrivo di Broh, si continua a lavorare per Foglia dell’Arezzo.