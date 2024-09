Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia-Palermo 1-3. Le pagelle”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha stilato le pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro la Juve Stabia.

JUVE STABIA (3-4-2-1):

Thiam 6: Prestazione sufficiente, intuisce il rigore ma non può evitare il gol.

Baldi 5: In difficoltà sulle sortite offensive avversarie.

Ruggero 5,5: Alterna buone chiusure a qualche imprecisione.

Bellich 6: Propositivo e attento, uno dei migliori in difesa.

Floriani 6: Sfiora il gol, ma non riesce a incidere a dovere.

Buglio 6: Gara solida in mezzo al campo.

Leone 5,5: Fatica a prendere il controllo del centrocampo.

(dal 40’ s.t. Di Marco s.v.)

Rocchetti 5,5: Buon primo tempo, ma cala nella ripresa.

(dal 1’ s.t. Candellone 6,5): Entra con energia e crea subito pericoli.

Piscopo 5,5: Penalizzato dall’errore che causa il rigore decisivo.

(dal 35’ s.t. Maistro 5,5): Non riesce a cambiare il corso della partita.

Mosti 6: Giocata ordinata, ma poco incisivo.

(dal 40’ s.t. Piovanello s.v.)

Adorante 6,5: Torna al gol con un tocco preciso.

(dal 40’ s.t. Artistico s.v.)

Panchina: Matosevic, Zuccon, Pierobon, Meli, Varnier, Gerbo, Fortini

Allenatore: Pagliuca 5,5: Le sue scelte non portano ai risultati sperati.

PALERMO (4-3-3):

Desplanches 6,5: Reattivo e sicuro nelle uscite.

Diakitè 6,5: Attento in fase difensiva e propositivo in avanti.

Ceccaroni 6: Prestazione solida, controlla bene l’area.

Nikolau 6,5: Impeccabile nei duelli aerei, buona partita.

Pierozzi 6,5: Perfetto assist per Segre e attento in copertura.

(dal 27’ s.t. Lund 6): Garantisce solidità nel finale.

Segre 7: Un gol da vero leader, ottima prestazione in mezzo al campo.

Gomes 6: Lavoro oscuro, ma essenziale per il centrocampo.

Blin 6,5: Solido finché in campo, costretto a uscire per infortunio.

(dal 28’ p.t. Ranocchia 6): Entra bene e mantiene il ritmo della partita.

Insigne 6: Prestazione sufficiente, ma non incisivo come al solito.

(dal 12’ s.t. Le Douaron 5,5): Non riesce a mettersi in mostra.

Henry 6,5: Segna e lavora bene per la squadra.

(dal 27’ s.t. Brunori 6,5): Entra e si procura il rigore che poi realizza.

Di Francesco 7: Assist perfetto per il secondo gol, sempre pericoloso sulla fascia.

(dal 12’ s.t. Di Mariano 6): Fa il suo ingresso con buona intensità.

Panchina: Nespola, Sirigu, Vasic, Nedelcearu, Buttaro, Peda, Saric

Allenatore: Dionisi 7: Scelte tattiche impeccabili, partita preparata e gestita bene.

Arbitro: Sozza di Seregno 6,5: Direzione senza sbavature.

Assistenti: Massara 6, Galimberti 6