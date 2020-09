L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritorno di Josip Ilicic a Bergamo. E’ stato accolto da tanti tifosi e lui ha sfoderato un mezzo sorriso. Diversi gli striscioni in suo onore. Ilicic riparte da lì, Jojo ha avuto modo di ritrovare parti di sé: gli ambienti e le aree che conosce bene, ma soprattutto le persone, i compagni, gli amici. Non bisogna pensare che il suo rientro in campo sia vicinissimo. Ci vorrà tempo.